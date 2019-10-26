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  3. Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ilk indirim geldi

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ilk indirim geldi

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ilk indirim geldi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ING Türkiye, konut kredisi faiz oranlarını aşağı çektiğini açıkladı.

ING Türkiye, konut kredisindeki faiz oranlarında aşağı yönlü değişiklik yaptı. Banka, konut kredisi miktarı bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 3 ila 120 ay vadede yüzde 1.09’a indirdi. Konut kredisinden yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabileceği kaydedildi.

"MÜŞTERİLERİMİZE VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine işaret ederek, "Hem sektörü ve ekonomiyi desteklemek, hem de farklı gelir gruplarındaki müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmek için konut kredisi faiz oranlarımızı güncelledik. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

(İHA)

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