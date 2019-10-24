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  3. Son dakika haberi... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 16,50'den yüzde 14'de çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır." denildi.

Kurul, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini bildirdi.

"Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur." denilen açıklamada, "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA

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