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  3. Son dakika haberi! Konut kredi faiz oranlarında indirim: Ziraat Bankası yüzde 1'in altına düşürdü

Son dakika haberi! Konut kredi faiz oranlarında indirim: Ziraat Bankası yüzde 1'in altına düşürdü

Son dakika haberi! Konut kredi faiz oranlarında indirim: Ziraat Bankası yüzde 1'in altına düşürdü

Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. Ziraat Bankası, tüketici kredi faizini de maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1.49'a çekti.

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