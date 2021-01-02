Son dakika haberi: Koronavirüs yardımları 45 milyar TL'yi aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında bugüne dek yapılan yardımların 45 milyar TL'yi bulduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk şu ifadeleri kaydetti: