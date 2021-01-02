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  • Son dakika haberi: Koronavirüs yardımları 45 milyar TL'yi aştı
02 Ocak 2021 Cumartesi 12:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Koronavirüs yardımları 45 milyar TL'yi aştı

Son dakika haberi: Koronavirüs yardımları 45 milyar TL'yi aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, koronavirüs salgını çerçevesinde vatandaşlara yapılan destek ve yardımların bugüne dek 45 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında bugüne dek yapılan yardımların 45 milyar TL'yi bulduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk şu ifadeleri kaydetti:

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