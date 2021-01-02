02 Ocak 2021 Cumartesi 12:00 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Koronavirüs yardımları 45 milyar TL'yi aştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, koronavirüs salgını çerçevesinde vatandaşlara yapılan destek ve yardımların bugüne dek 45 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında bugüne dek yapılan yardımların 45 milyar TL'yi bulduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk şu ifadeleri kaydetti:
2020’de Covid-19’un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45 Milyar TL’yi aştı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 2, 2021
2021’de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/jhNAzyiIrG