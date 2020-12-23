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23 Aralık 2020 Çarşamba 08:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Son Dakika Haberi: Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Koronavirüs aşısında KDV oranı yüzde 1 olarak tespit edildi. Karar yılbaşından itibaren geçerli olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre koronavirüs aşısında KDV oranı yüzde 1 olarak tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan Covid-19 aşılarının 31/12/2021 tarihine kadar tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Karar yılbaşından itibaren geçerli olacak.

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