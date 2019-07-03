Son dakika haberi: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika haberi... Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72'e geriledi. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2018'den beri en düşük seviyede gerçekleşti.
SSK ve Bağkur emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 zam yapılacak. Memur ve memur emekliliklerinin aylıkları ise yüzde 6 artacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
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