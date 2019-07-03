Son dakika haberi: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 zam yapılacak. Memur ve memur emekliliklerinin aylıkları ise yüzde 6 artacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

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