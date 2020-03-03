Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0842
  • 6,7876
  • 317.049
  • 111207
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Son dakika haberi: Fed'in faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş!

Son dakika haberi: Fed'in faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş!

Son dakika haberi: Fed'in faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş!

Son dakika haberi... Fed'in (ABD Merkez Bankası) 50 baz puan faiz indirimine gitmesiyle sert düşüş yaşayan dolar kuru 6,15 seviyesinden 6,03 seviyesine kadar geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından dolarda sert düşüş yaşandı. Fed'in faiz kararı öncesi 6,15 civarında seyreden dolar, kararın açıklanmasıyla 6,04 seviyesine kadar geriledi. Kur saat 19.30 itibarıyla 6,09'dan işlem görüyor.

FED'İN KARARIYLA DOLAR ÇAKILDI

Dün günü 6,16'dan tamamlayan dolar kuru, yeni güne 6,19 seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 6,22 sınırına kadar yükselen dolar kuru, en düşük ise 6,13 seviyesine gerilemişti. Fed'in faiz kararının hemen öncesinde 6,15'ten işlem gören kur, kararla birlikte resmen çakıldı. 11 kuruşluk düşüş yaşayan kur, 6,04 seviyesine kadar geriledi.

PİYASALAR MERKEZ BANKALARINA ODAKLANDI

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarında yukarı yönlü güçlü bir hareketin gözlemlendiğini dile getirerek, Fed'in faiz indiriminin ardından dünyanın önde gelen merkez bankalarından gelebilecek aksiyonlar ve açıklamalara dair haber akışının takip edileceğini vurguladı.


Murat Boz ve Deren Talu arasında sürpriz yakınlaşma!
'Siz hala yediğinizi gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!'
Cem Yılmaz'ın taytı sosyal medyayı salladı!
Murat Boz ateş püskürdü: Utanın!
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
<p>Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın başrollerinde

Yasak Elma'nın 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kilit isim diziye veda etti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

SİHA'lar, İdlib'deki hedefleri nasıl vurdu?

Çinlilerin bitmek bilmeyen Türk korkusu! İşte Çin'in gizlediği 3 bin yıllık Türk piramitleri!