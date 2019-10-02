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  3. Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat verilerini açıkladı.

Mersin'de basın toplantısı düzenleyen Pekcan, "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Pekcan, yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Eylül ayında ithalat ise yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Pekcan, "Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli" diye konuştu.

EXİMBANK TL KREDİLERİNİ YÜZDE 10'UN ALTINA ÇEKTİ

"Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" diyen Bakan Pekcan, Eximbank'ın TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çektiğini duyurdu.

AA

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