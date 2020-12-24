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Haberler
Ekonomi
Son dakika haberi: Esnafa hibe ve kira desteği başvuru tarihi belli oldu
24 Aralık 2020 Perşembe 12:12 | Son Güncelleme:
24 Aralık 2020 Perşembe 12:12
Son dakika haberi: Esnafa hibe ve kira desteği başvuru tarihi belli oldu
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Son Dakika Haberleri.. Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkara destek hibelerinin başvuru tarihini son dakika duyurdu. Pekcan, "e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.
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