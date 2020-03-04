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  3. Emeklilere maaş promosyonunda rakamlar belli oldu

Emeklilere maaş promosyonunda rakamlar belli oldu

Emeklilere maaş promosyonunda rakamlar belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonunda rakamlar belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı.

1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı lanalar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

İşte yeni taban rakamlar;

1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL,

1.500-2.500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,

2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararı alındı.

Yüzde 66 oranında artış var.

 


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