Enflasyonda düşüş sürüyor... Ekim ayında yıllık bazda yüzde 8.55'e geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti.
TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %11,70 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.
AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %0,59 İLE EĞLENCE VE KÜLTÜR OLDU
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti.
YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %43,60 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %14,24, eğitim %14,20, lokanta ve oteller %13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler %13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %1,58 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,09 artış gerçekleşti.
Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
AA