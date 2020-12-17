17 Aralık 2020 Perşembe 10:27 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
Buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisini kaldıran karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle fiyatların makul seviyede tutulabilmesi amaçlanıyor.
İthalat Rejimi ile ilgili ek karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Alınan karara göre;
"Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı nedeniyle hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi kaldırıldı."
Uygulama 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.