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  • Son dakika haberi... Bakan Varank: "Üretimde hedefimiz çok net"
14 Aralık 2020 Pazartesi 12:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bakan Varank: "Üretimde hedefimiz çok net"

Son dakika haberi... Bakan Varank: "Üretimde hedefimiz çok net"

Son Dakika Haberleri.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank son dakika açıklamasında sanayi üretiminde dijital dönüşümün hedefine vurgu yaparak, "Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekim ayı üretim verilerinde Türkiye'nin güçlü bir görünüme sahip olduğunu belirterek, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank aynı zamanda üretimde dijital dönüşüm hedeflerini de dile getirdi ve şunları kaydeti:

"Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak."

Bakan Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ve veriler ise şu şekilde:

<p>Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2021 bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti Genlik Koll

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Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

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