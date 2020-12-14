Son dakika haberi... Bakan Varank: "Üretimde hedefimiz çok net"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekim ayı üretim verilerinde Türkiye'nin güçlü bir görünüme sahip olduğunu belirterek, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank aynı zamanda üretimde dijital dönüşüm hedeflerini de dile getirdi ve şunları kaydeti:

"Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak."

Bakan Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ve veriler ise şu şekilde: