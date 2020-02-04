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  3. Bakan Turhan açıkladı! Büyük İstanbul Tüneli projesinde flaş gelişme

Bakan Turhan açıkladı! Büyük İstanbul Tüneli projesinde flaş gelişme

Bakan Turhan açıkladı! Büyük İstanbul Tüneli projesinde flaş gelişme

Bakan Cahit Turhan, 'Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz.' dedi.

Bakan Cahit Turhan, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." dedi.

Bakan Turhan, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas’a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız." şeklinde konuştu.


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