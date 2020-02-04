Bakan Turhan açıkladı! Büyük İstanbul Tüneli projesinde flaş gelişme
Bakan Cahit Turhan, 'Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz.' dedi.
Bakan Cahit Turhan, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." dedi.
Bakan Turhan, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas’a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız." şeklinde konuştu.