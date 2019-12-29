Bakan Tezcan açıkladı! Hasılat ikiye katlandı



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu yıl e-ihale sistemleri üzerinden 7 bin 482 tasfiyelik araç satışı gerçekleştirilirken, vatandaşlarımızın başta mobil uygulamamız olmak üzere yeni platformlarımıza ilgisi sayesinde araç satış geliri ikiye katlandı. Araç satışlarından elde edilen hasılat geçen yıla göre yüzde 100 artarak 265 milyon liraya çıktı” dedi.

Bakan Pekcan “Gümrüklerimizde tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların e-ihaleyle toplam satışları da 2019'da geçen yıla göre yüzde 76 artışla 367 milyon lira oldu” açıklamasında bulundu.



AA