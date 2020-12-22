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22 Aralık 2020 Salı 16:03 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Pekcan'dan İngiltere ile ticaret açıklaması

Son dakika haberi: Bakan Pekcan'dan İngiltere ile ticaret açıklaması

Ticaret Bakanı Pekcan, İngiltere-AB ilişkilerinin yakından takip edildiğini belirterek, "İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere ile Türkiye arasında bir ticaret anlaşması yapılabileceğinin sinyallerini verdi. Görüşmelerin sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakından takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bu anlaşmayla ilgili her an sonuç almayı ve en önemli ticaret ortaklarımızdan İngiltere ile aramızdaki ticaret rejimini netliğe kavuşturmayı umuyoruz. 
Türkiye ve Birleşik Krallık olarak çalışmalarımızı tamamlamakla birlikte AB ve Birleşik Krallık arasındaki sürecin tamamlanmasını takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz." 
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