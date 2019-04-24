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Bakan Albayrak'tan 'konkordato' açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'konkordato' açıklaması

Ekonomideki dengelenme süreci ve bankaların harekete geçmesi, konkordatoda ibreyi tersine çevirdi. Yeni müracaatlar ilk çeyrekte üçte iki azalırken, başvurular üçte bire geriledi. 787 firma ve 8 milyar liralık kredi paketi konkordatodan çıktı.

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Kur dalgalanmasının etkisiyle firmaların zor durumdan çıkmak için başvurduğu konkordatoda ibre tersine döndü.

787 FİRMA ÇIKIŞ YAPTI

Ekim ayından itibaren başlayan konkordato ilanlarında çıkış başladı. Yılın ilk 3 ayında 787 firma ve  8 milyar liralık kredi paketi konkordatodan çıktı. 

Geçen yılın ekim ayında 457, kasım ayında 483, aralık ayında da 326 konkordato başvurusu yapılmıştı. Bu yılın ocak ayından itibaren ise müracaatlarda gerileme yaşandı. Ocak ayında 167 firma konkordato başvurusu yaparken şubatta 165, martta ise 97 başvuru gerçekleşti. Bu sayı 12 Nisan 2019 tarihi itibariyle de 40 oldu.

Bu yılın ilk 3 ayındaki yeni konkordato müracaatları, 2018 yılının son 3 ayındaki müracaat sayısının üçte birine indi.

BAŞVURULAR ÜÇTE İKİ AZALDI

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı."

(AA)

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