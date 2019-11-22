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  3. Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanıyor

Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanıyor

Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.

Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.


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