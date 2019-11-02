430 liraya varan zam geliyor! Emekliye güzel haber

Emeklilerin gözü kulağı ocak artışında. Zam oranını enflasyon göstereceği için emekliler, meraklı bekleyiş içerisinde. Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor. Ocakta 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, Merkez Bankası’nın ekim ayı beklenti anketindeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminine göre yüzde 7.3 olacak.

NASIL DEĞİŞECEK?



Ocakta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü-5’i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırının da 1298 liradan 1379 liraya yükselmesi bekleniyor. Ocak artışıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 429 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık 1181 liradan 1268 liraya çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 liradan 6 bin 316 liraya ulaşacak.



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