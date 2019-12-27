Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,939
  • 6,6096
  • 287.657
  • 114180
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.

Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.

Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.


Hande Erçel ve Murat Dalkılıç geri dönüyor!
Burçin Terzioğlu'ndan erken final açıklaması
Burak Özçivit 'Kuruluş Osman' için ilham aldı
'Zeynep Bastık açık ara önde'
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'

Altın Fiyatları Ne Kadar? 26 Aralık Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tıp tarihinin bilinmeyen korkunç tarihi

2020 Asgari ücret net brüt miktarları ne kadar?