Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8229
  • 6,4757
  • 286.524
  • 95906.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı

Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı

Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 7,9 artışla 80,7'den 87,1'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 7,9 artarak 87,1'e yükseldi. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3, reel kesim güven endeksi 102,1, hizmet sektörü güven endeksi 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine yükseldi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki kardeşi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift ayrıldı mı?
İrem Derici isyan etti!
Seda Türkmen ve Bora Akkaş'tan kötü haber
Burak'a kardeş mi geliyor?
<p>Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Puşkino bölgesinde bir apartmanın 46 metrekarelik dairesinde

Bu Kadın Evinde Yüzlerce Fare ile Yaşıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Amasya'daki kazıda 2500 yıllık 'posta merkezi' kalıntıları bulundu

Esnaftan “kilometre” tavsiyeleri ve ikinci el kararnamesinin detayları