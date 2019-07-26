Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.83
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Dolarda bir ilk! 2008 krizi sonrası iki kat arttı

Dolarda bir ilk! 2008 krizi sonrası iki kat arttı

Dolarda bir ilk! 2008 krizi sonrası iki kat arttı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Finance&Developments (Finans&Gelişmeler) dergisinde yayımlanan bir makalede, sirkülasyondaki 100 dolar adedinin sirkülasyondaki 1 dolar adedini aştığı ve 2008 yılındaki küresel kriz sonrasında yaklaşık iki kat arttığı belirtildi.

Chicago Merkez Bankası’nın (Fed) verilerine göre sirkülasyondaki 100 dolarlık banknotların yüzde 80’i, tüm banknotların ise yüzde 60’ının ABD dışında olduğu açıklandı. Bu rakam 1980 yılında yüzde 30 düzeyindeydi. Fed ekonomisti Ruth Johnson, 100 dolarlık banknot adedindeki artışın jeopolitik istikrarsızlıklar olduğunu ve doların ABD dışında güvenli liman olarak görüldüğünü söyledi.

YÜKSEK DEĞERLİ BANKNOTLAR KAÇAKÇILIKTA KULLANILIYOR

Harvard Üniversitesinden Kenneth Rogoff, büyük banknotlar ve yasa dışı aktivitelerin yakından ilgili olduğunu belirterek, yüksek değere sahip banknotların vergi kaçırma ve yasa dışı aktivitelerde kullanıldığını söyledi. Rogoff ayrıca banknotlara olan talebin sebepleri olarak faizler ve enflasyondaki düşük düzeylere işaret etti.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

235 gün sonra taburcu olan Mehmet Ali Erbil ilk kez dışarıda yemek yedi
Barış Arduç yüzünden 6 kez ev değiştirdi
Ünlü sanatçıdan 'ölmedim' açıklaması!
Özcan Deniz-Feyza Aktan ayrılığı reklam ayrılığı mı?
Tarkan'dan mutlu aile fotoğrafı
<p>Türkiye sporunun en önemli isimlerinden olan Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan ‘Cep Herkülü:

Naim Süleymanoğlu´nu Canlandıran Oyuncunun Şaşırtan Benzerliği!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlülerin ev halleri

Ankara merkezli 7 ilde '3 köşe' operasyonu