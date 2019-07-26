Dolarda bir ilk! 2008 krizi sonrası iki kat arttı

Chicago Merkez Bankası’nın (Fed) verilerine göre sirkülasyondaki 100 dolarlık banknotların yüzde 80’i, tüm banknotların ise yüzde 60’ının ABD dışında olduğu açıklandı. Bu rakam 1980 yılında yüzde 30 düzeyindeydi. Fed ekonomisti Ruth Johnson, 100 dolarlık banknot adedindeki artışın jeopolitik istikrarsızlıklar olduğunu ve doların ABD dışında güvenli liman olarak görüldüğünü söyledi.

YÜKSEK DEĞERLİ BANKNOTLAR KAÇAKÇILIKTA KULLANILIYOR



Harvard Üniversitesinden Kenneth Rogoff, büyük banknotlar ve yasa dışı aktivitelerin yakından ilgili olduğunu belirterek, yüksek değere sahip banknotların vergi kaçırma ve yasa dışı aktivitelerde kullanıldığını söyledi. Rogoff ayrıca banknotlara olan talebin sebepleri olarak faizler ve enflasyondaki düşük düzeylere işaret etti.



DHA