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  3. Son dakika: Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

Son dakika: Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

Son dakika: Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika haberi: "Tüm Türkiye’deki Gelir İdaresi Başkanlarımız ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vergi politikaları ve vergi reformuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, "Gelir İdaresi Başkanlığımız ve bünyesindeki tüm vergi dairesi başkanları ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız" dedi. .

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