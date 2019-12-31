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Son dakika: Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Son dakika: Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Son dakika haberine göre içki ve sigaraya bu yılbaşında vergi artışı uygulanmayacak. Sigara ve alkollü içkideki enflasyon oranında vergi artışının bu yılbaşında uygulanmamasına karar verildi.

Alkol ve sigaradaki enflasyon oranındaki vergi artışı bu yılbaşında uygulanmayacak.

Alkol ve tütün ürünlerine ÖTV kanununun 12. maddesi gereği ÜFE oranındaki otomatik vergi zammı, 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararında, ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası hükmünün, ÖTV (III) sayılı listenin; içecekler, alkol ve tütün ürünlerinden alınacak maktu ÖTV tutar ve oranlarını belirleyen (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı kaydedildi.

ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrasında; "(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir" hükmü yer alıyor.


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