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  3. Son Dakika... Emekliye 355 lira intibak zammı olacak mı?

Son Dakika... Emekliye 355 lira intibak zammı olacak mı?

Son Dakika... Emekliye 355 lira intibak zammı olacak mı"

SSK ve Bağ-Kur’lu emeklinin maaş hesabı değişiyor. Aylığın belirlenmesinde kullanılan katsayıların yükseltilmesi gündeme gelecek.

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.

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TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, AİHM'in ret kararıyla intibakla ilgili hukuksal mücadelenin sona erdiğini ifade ederek, çözümün yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yazıcıoğlu, "Benzer olayı daha önce banka promosyonlarında yaşamıştık. Hukuk yollarının tükenmesine rağmen çözümü hükümetle sağlamıştık. İntibak konusunda da aynı hassasiyetin hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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