02 Haziran 2019 Pazar 08:47 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:47
'Sokakta satılan tatlıyı, şekeri almayın'
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök’ten bayram uyarısı.
Miray ÇİMEN
Gök, “Özellikle mahalle mahalle dolaşarak el arabalarında şekerleme satanlara itibar edilmemeli” diye konuştu. Gök, “Yapay ya da yüksek yoğunluklu tatlandırıcılardan üretilen baklava, lokum ve şekerlemelere dikkat edilmeli. Merdiven altı işletmelerde tatlıya, baklavaya Antep fıstığı yerine bezelye, ceviz yerine leblebi tozu kullanıyorlar” dedi.