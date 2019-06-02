'Sokakta satılan tatlıyı, şekeri almayın'

Miray ÇİMEN

Gök, “Özellikle mahalle mahalle dolaşarak el arabalarında şekerleme satanlara itibar edilmemeli” diye konuştu. Gök, “Yapay ya da yüksek yoğunluklu tatlandırıcılardan üretilen baklava, lokum ve şekerlemelere dikkat edilmeli. Merdiven altı işletmelerde tatlıya, baklavaya Antep fıstığı yerine bezelye, ceviz yerine leblebi tozu kullanıyorlar” dedi.