ŞOK'a yarın neler geliyor? 7 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında
ŞOK'a yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı binlerce müşteri tarafından araştırılıyor. ŞOK market haftanın 2 günü aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Hafta içi Çarşamba hafta sonu isr Cumartesi günü birbirinden çeşitli aktüel ürünler getiren ŞOK'un fırsat ürünleri merak ediliyor. 7 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre, 43" Full HD Smart Led Uydu Alıcılı TV 2.649 TL'den, çift kişilik yatak örtüsü 39,95 TL'den, yastık kılıfı 9,99 TL'den, dolap içi orhanizer 17,95 TL'den satılıyor. İşte 7 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde...
7 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK müşterileri, ŞOK'un hafta sonu fırsatlarını araştırıyor. 7 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre, 43" Full HD Smart Led Uydu Alıcılı TV 2.649 TL'den, çift kişilik yatak örtüsü 39,95 TL'den, yastık kılıfı 9,99 TL'den, dolap içi orhanizer 17,95 TL'den, baskılı kilim tabanlı halı 59,90 ve 99,90 TL'den, tek kişilik çarşaf 19,95 TL'den satılıyor. 7 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.