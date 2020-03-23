ŞOK markete bu hafta neler geliyor? ŞOK 25 Mart 2020 kataloğu haberimizde

"ŞOK markete bu hafta neler geliyor?" sorusunun yanıtı ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. ŞOK 25 Mart 2020 kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK aktüel ürünlere göre, Arzum saç makinesi 99,90 TL'den, çamaşır kurutmalığı 45 TL'den, süngerli banyo paspası 39,95 TL'den, ahşap görünümlü askı 4'lü 6,99 TL'den, dijital baskül 39,95 TL'den satılıyor. ŞOK 25 Mart 2020 kataloğunun tamamı haberimizde...