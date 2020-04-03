ŞOK aktüel ürünleri neler? ŞOK 4 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında!
ŞOK market, hafta içi Çarşamba günleri ve hafta sonu Cumartesi günleri raflarını birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle dolduruyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Binlerce ŞOK müşterisi "ŞOK 4 Nisan aktüel ürünleri neler?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte ŞOK hafta sonu fırsat ürünleri..
ŞOK 4 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında mı? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK müşterileri aktüel ürünleri yakından takip ediyor. Hafta içi ve hafta sonu fırsatları ile raflarını dolduran ŞOK'a yarından itibaren evinizi güzelleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz ürünler geliyor. ŞOK'ta 3+1 basamaklı merdiven 69,90 TL'den, 3'lü tornavida seti 9,99 TL'den, plastik boya kabı ve eleği 7,99 TL'den, MS 82 nem boyası 49,95 TL'den satılıyor.