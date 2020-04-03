ŞOK aktüel ürünleri neler? ŞOK 4 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında!

ŞOK 4 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında mı? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK müşterileri aktüel ürünleri yakından takip ediyor. Hafta içi ve hafta sonu fırsatları ile raflarını dolduran ŞOK'a yarından itibaren evinizi güzelleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz ürünler geliyor. ŞOK'ta 3+1 basamaklı merdiven 69,90 TL'den, 3'lü tornavida seti 9,99 TL'den, plastik boya kabı ve eleği 7,99 TL'den, MS 82 nem boyası 49,95 TL'den satılıyor.