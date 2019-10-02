ŞOK aktüel 2 Ekim 2019 kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünleri neler?
ŞOK aktüel ürünleri neler? merak ediliyor 2-8 Ekim 2019 tarihli ŞOK aktüel kataloğunda yine pek çok ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. Bu hafta ŞOK rafları yine dopdolu. 2 Ekim 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünler şu şekilde: Kumsal Granit Efektli Sahan 18 cm 17,95 TL, Paşabahçe Baş Ucu Sürahisi 11,95 TL, Pasta Börek Kabı 14,95 TL, Cafe Crown Choco Latte 16x17 gr 12,95 TL, Ariel Dağ Esintisi / Parlak Renkler 5 Kg 49,90 TL. İşte kataloğun tamamı..
ŞOK aktüel ürünleri neler? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler bugün ŞOK marketlere gitmeden kataloğu incelemek istiyor. ŞOK aktüelde yine her ihtiyaca uygun ürün bulmak mümkün. 2 Ekim 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Kumsal Granit Efektli Derin Tencere 24 cm 47,90 TL'den, Çelik Cezve Çeşitleri 8,99 TL'den, Selpak Deluxe Tuvalet Kağıdı 16'lı 25,90 TL'den satılıyor. ŞOK 2 Ekim 2019 kataloğu sizlerle..