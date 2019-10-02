ŞOK aktüel 2 Ekim 2019 kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünleri neler?

ŞOK aktüel ürünleri neler? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler bugün ŞOK marketlere gitmeden kataloğu incelemek istiyor. ŞOK aktüelde yine her ihtiyaca uygun ürün bulmak mümkün. 2 Ekim 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Kumsal Granit Efektli Derin Tencere 24 cm 47,90 TL'den, Çelik Cezve Çeşitleri 8,99 TL'den, Selpak Deluxe Tuvalet Kağıdı 16'lı 25,90 TL'den satılıyor. ŞOK 2 Ekim 2019 kataloğu sizlerle..