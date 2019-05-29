ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 29 Mayıs ŞOK market aktüel ürünleri neler?

ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta yayınlanan broşür içerisinde, “Bayram alışverişi ŞOK ucuz!” sloganı ile birbirinden güzel bayrama özel ürünler satışa çıkarıldı. Godiva maedlen çikolata 24.95 TL, Ülker Ece bütün fındıklı sütlü çikolata 18.45 TL, Toffifee çikolata 8.75 TL fiyatı ile marketlere geldi. Bu hafta deniz gözlüğü 7.99 TL, şnorkel set 24.90 TL, kadın-erkek yürüyüş ayakkabısı 34.90 TL, el pompası 9.99 TL, şişme havuz 29.90 TL, erkek deniz şortu 19.95 T, plaj havlusu 17.95 TL, makyaj-plaj çantası 12.95 TL, deniz yatağı 14.95 TL’den raflara eklendi.