27 Kasım 2019 ŞOK aktüel kataloğu yayında! ŞOK aktüel fırsat ürünleri sizi bekliyor!
ŞOK aktüel 27 Kasım 2019 kataloğu yayınlandı. ŞOK market her hafta olduğu gibi bu hafta da raflarını yeni ürünlerle dolduruyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyen müşteriler önceden kataloğu incelemek istiyor. 27 Kasım ŞOK kataloğunda Teba Dikey Süpürge 99,90 TL'den, Yuvarlak Sepet 9,99 TL'den, Doğrular 3+1 Basamaklı Merdiven 59,90 TL'den, Sinbo Dijital Baskül 36,90 TL'den satılıyor. İşte dev fırsatlı katalog..
ŞOK aktüel 27 Kasım 2019 kataloğunda neler var? merak ediliyor. ŞOK market 27 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak indirimli müşterilerine sundu. Katalogda her bütçeye uygun ürünler mevcut. ŞOK aktüel 27 Kasım 2019 kataloğunda SuperFresh Kayseri Mantısı 450 gr 5 TL'den, Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tablet 65’li 64,95 TL'den, Döner Mekanizmalı Temizlik Seti 34,90 TL'den, LG 43” Dahili Uydu Alıcılı 4K ULTRA HD LED TV 2849 TL'den satışa sunuluyor. İşte katalogda yer alan tüm ürünler..