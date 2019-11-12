13 Kasım ŞOK aktüel kataloğunda fırsatlar sizi bekliyor! İşte ŞOK aktüel kataloğu..

ŞOK aktüel 13 Kasım kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK marketler zinciri yeni haftada raflarında yer alacak aktüel ürünlerin kataloğunu yayımladı. 13 Kasım ŞOK kataloğunda Playstation 4 PRO 1 TB 2.699 TL'den, Cem Balık Tavası 49,90 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere Çaykur Filiz Çay 500 gr 18,95 TL'den, Unicorn Dudak Koruyucu 6,95 TL'den satılıyor. İşte ŞOK aktüel 13 Kasım kataloğu..