13 Kasım ŞOK aktüel kataloğunda fırsatlar sizi bekliyor! İşte ŞOK aktüel kataloğu..
ŞOK aktüel 13 Kasım kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba raflarına yeni ürünler taşıyan ŞOK markette bu hafta çok sayıda züccaciye ürünü ve temel tüketim malzemesi yer alıyor. ŞOK 13 Kasım kataloğunda Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 54,90 TL'den, Üçsan Plastik Baskılı Saklama Kabı 9,99 TL'den, GoKidy Hamburger Seti 12,95 TL'den, Kale Yemek Termosu 59,90 TL'den müşterilere sunuluyor. Kataloğun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz..
ŞOK aktüel 13 Kasım kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK marketler zinciri yeni haftada raflarında yer alacak aktüel ürünlerin kataloğunu yayımladı. 13 Kasım ŞOK kataloğunda Playstation 4 PRO 1 TB 2.699 TL'den, Cem Balık Tavası 49,90 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere Çaykur Filiz Çay 500 gr 18,95 TL'den, Unicorn Dudak Koruyucu 6,95 TL'den satılıyor. İşte ŞOK aktüel 13 Kasım kataloğu..