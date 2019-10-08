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  3. ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünleri neler?

ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünleri neler?

ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünleri neler"

ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günü müşterileri birbirinden güzel kampanyalar bekliyor. ŞOK markette haftanın öne çıkan ürünü LG 43LKS900 43¨ 109 Ekran Uydu Alıcılı Full Hd Smart Led TV 2.499,00 TL Fiyatı ile satışta olacak. ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda Dekoratif Kırlent 22,95 TL'den, Saç Boyası Hazırlık Sütü 4,95 TL'den, Teba Dik Süpürge 99,90 TL'den, Gokıdy Oyuncak Mutfak sepeti 14,95 TL'den müşterilere sunuluyor. İşte kataloğun tamamı...

 

ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel ürünleri neler? merak ediliyor. Haftalık düzenlenen kampanya katalogları müşteriler tarafından yoğun igi görüyor. ŞOK kataloğu bu hafta da dopdolu. 9 Ekim ŞOK kataloğunda Teba dik süpürge 99,90 TL'den, İlk Yaş Aktivite Masası 39,90 TL'den, Banyo 2’li Paspas Takımı 34,90 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerde Ariel Sıvı Deterjan 1,69 Litre 22,43 TL'den satılıyor. ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunun tamamı sizlerle..
 

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