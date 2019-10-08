ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünleri neler?

ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel ürünleri neler? merak ediliyor. Haftalık düzenlenen kampanya katalogları müşteriler tarafından yoğun igi görüyor. ŞOK kataloğu bu hafta da dopdolu. 9 Ekim ŞOK kataloğunda Teba dik süpürge 99,90 TL'den, İlk Yaş Aktivite Masası 39,90 TL'den, Banyo 2’li Paspas Takımı 34,90 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerde Ariel Sıvı Deterjan 1,69 Litre 22,43 TL'den satılıyor. ŞOK 9 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunun tamamı sizlerle..

