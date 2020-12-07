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07 Aralık 2020 Pazartesi 14:23 | Son Güncelleme:

ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markete bu hafta neler geliyor?

ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markete bu hafta neler geliyor"

ŞOK marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan ŞOK markette bu hafta birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK'ta bu hafta; Denver 7" Tablet 499 TL'den, Denver 9" Tablet 799 TL'den ve Huawei Kulaklık 269 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK marketin aktüel ürünler herhafta çarşamba günü ve cumartesi günü yenileniyor. ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı da cevap buldu. ŞOK markette bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak.

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