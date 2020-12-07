ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markete bu hafta neler geliyor?

ŞOK marketin aktüel ürünler herhafta çarşamba günü ve cumartesi günü yenileniyor. ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı da cevap buldu. ŞOK markette bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak.