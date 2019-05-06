Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0168
  • 6,7374
  • 247.195
  • 92.484
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. ŞOK 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte ŞOK market aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte ŞOK market aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte ŞOK market aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yoğun ilgi görüyor. ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Markete her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yeni ürünler geliyor. Bu hafta Sinbo marka saç maşası 29.90 TL’den, Phılıps marka saç kurutma makinesi 129 TL’den, tek kişilik pike 24.90 TL’den, çift kişilik pike 29.90 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor. ŞOK markette keramika kupa 4.99 TL’den, çerezlik 4.99 TL’den, kase 4.99 TL’den satışa çıkarılıyor.

ŞOK 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Bu ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. ŞOK 8 Mayıs aktüel ürünleri arasında Sinbo marka saç maşası 29.90 TL’den, Phılıps marka saç kurutma makinesi 129 TL’den, tek kişilik pike 24.90 TL’den, çift kişilik pike 29.90 TL’den satışa çıkarılıyor. Broşürün “evin ihtiyaçları için ŞOK ucuz” bölümünde ahşap kahve sunum seti 24.90 TL,  ahşap dönen sunum tahtası 34.90 TL, Paşabahçe salata kasesi 8.99 TL, Paşabahçe 6’lı çay bardağı 9.99 TL fiyatı ile yer alıyor.

ŞOK 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Madonna'dan itiraf: Çocuklarıma cep telefonu almak...
Hadise'den yıllar sonra gelen itiraf: Ben o zaman küçüktüm
Serdar Ortaç'ın büyük acısı: Sürekli ağlıyorum
Can Yaman'dan Demet Özdemir'e aşk sözleri
Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in kızı Arya'nın 2. yaşı böyle kutlandı
İlber Ortaylı’nın “Görmeden ölmeyin!” dediği 5 şehir, gezgin vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İlber Ortaylı´nın ´Görmeden Ölmeyin!´ Dediği 5 Şehir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'den sahur manzaraları

Suriye sınırına zırhlı ve sinyal kesici araç sevkiyatı