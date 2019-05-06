ŞOK 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte ŞOK market aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Bu ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. ŞOK 8 Mayıs aktüel ürünleri arasında Sinbo marka saç maşası 29.90 TL’den, Phılıps marka saç kurutma makinesi 129 TL’den, tek kişilik pike 24.90 TL’den, çift kişilik pike 29.90 TL’den satışa çıkarılıyor. Broşürün “evin ihtiyaçları için ŞOK ucuz” bölümünde ahşap kahve sunum seti 24.90 TL, ahşap dönen sunum tahtası 34.90 TL, Paşabahçe salata kasesi 8.99 TL, Paşabahçe 6’lı çay bardağı 9.99 TL fiyatı ile yer alıyor.

ŞOK 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU