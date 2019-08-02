ŞOK 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında mı? ŞOK markette bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta neler var? her hafta çarşamba ve cumartesi günleri markete yeni ürünler geliyor. Daha önceden yayınlanan kataloğa bakarak ihtiyacı olan ürünün gelip gelmeyeceğini öğrenen vatandaşlar, sınırlı sayıda gelen ürünleri almak için erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 3 Ağustos Cumartesi kataloğu içerisinde dijital baskül 37,50 TL, 2’li banyo paspas takımı 39,90 TL fiyatı ile bulunuyor.