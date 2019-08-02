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  3. ŞOK 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında mı? ŞOK markette bu hafta neler var?

ŞOK 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında mı? ŞOK markette bu hafta neler var?

ŞOK 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında mı" ŞOK markette bu hafta neler var"

ŞOK market aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. ŞOK 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta çarşamba ve cumartesi günleri market raflarına ekleniyor. Bu hafta cumartesi günü dijital baskül 37,50 TL’den, 2’li banyo paspas takımı 39,90 TL’den, klozet fırça seti 8,99 TL’den, çok amaçlı banyo sepeti 4,99 TL’den satışa çıkarılıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta neler var? her hafta çarşamba ve cumartesi günleri markete yeni ürünler geliyor. Daha önceden yayınlanan kataloğa bakarak ihtiyacı olan ürünün gelip gelmeyeceğini öğrenen vatandaşlar, sınırlı sayıda gelen ürünleri almak için erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 3 Ağustos Cumartesi kataloğu içerisinde dijital baskül 37,50 TL, 2’li banyo paspas takımı 39,90 TL fiyatı ile bulunuyor.

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