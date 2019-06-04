ŞOK 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte ŞOK market aktüel ürünler listesi

ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. ŞOK 5 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta raflara ekleniyor. 8 Haziran tarihinde saten yatak örtüsü ve yastık seti 129 TL, tokalı kadın terlik 12.95 TL, kapitone yatak örtüsü 49.90 TL, 2’li banyo paspas takımı 39.90 TL, çift kişilik kapitoneli yatak alezi 32.50, tek kişilik kapitoneli yatak alezi 22.50 TL, kanaviçe kurulama bezi 4.99 TL fiyatı ile yer alıyor. 5 Haziran’da renkli makyaj süngeri 6.45 TL’den, likit mat ruj 12.95 TL’den, tekli banyo lifi 1.70 TL’den, ayak törpüsü 5.50 TL’den satışa çıkarılıyor.