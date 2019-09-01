ŞOK 4 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında mı? 2019 ŞOK market aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK market aktüel ürünleri güncel olarak yayınlanıyor. Markete gelen ürünler arasında nelerin olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 28 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri aralığı için yayınlanan broşürde aşure gününe özel fırsatlar yer alıyor. Broşürde 28 cm. çelik tencere 59,90 TL, 10’lu alüminyum kase 1,99 TL, aşurelik kuru kayısı 7,95 TL, kuru üzüm 7,95 TL, ceviz içi 18,90 TL fiyatı ile yer alıyor.