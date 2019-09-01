ŞOK 4 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında mı? 2019 ŞOK market aktüel ürünler listesi
ŞOK market aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Markete her hafta Çarşamba ve cumartesi günleri yeni ürünler geliyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 28 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri aralığı için yayınlanan broşürde aşure gününe özel fırsatlar bulunuyor. 28 cm. çelik tencere 59,90 TL’den, 10’lu alüminyum kase 1,99 TL’den satışa çıkarıldı.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK market aktüel ürünleri güncel olarak yayınlanıyor. Markete gelen ürünler arasında nelerin olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 28 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri aralığı için yayınlanan broşürde aşure gününe özel fırsatlar yer alıyor. Broşürde 28 cm. çelik tencere 59,90 TL, 10’lu alüminyum kase 1,99 TL, aşurelik kuru kayısı 7,95 TL, kuru üzüm 7,95 TL, ceviz içi 18,90 TL fiyatı ile yer alıyor.