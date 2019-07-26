ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında mı? ŞOK market aktüel ürünleri neler?
ŞOK 24 Temmuz ve 31 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK market aktüel ürünleri arasında neler var? Her hafta Çarşamba ve cumartesi günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Bu hafta cumartesi günü elia 18.000 btu split ınventer klima 3899 TL, 12.000 BTU split ınventer klima2599 TL ‘den satışa çıkarılıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.
ŞOK market aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. ŞOK markette bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. 24 Temmuz’da Paşabahçe aurora kase 19.95 TL’den, reçellik 1,99 TL’den, desenli kapaklı kavanoz 1,59 TL’den satışa çıkarıldı. Cumartesi günü ise klima çeşitleri markete geliyor. Katalog içerisinde elia 18.000 btu split ınventer klima 3899 TL, 12.000 BTU split ınventer klima 2599 TL fiyatı ile bulunuyor.