ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında mı? ŞOK market aktüel ürünleri neler?

ŞOK market aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. ŞOK markette bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. 24 Temmuz’da Paşabahçe aurora kase 19.95 TL’den, reçellik 1,99 TL’den, desenli kapaklı kavanoz 1,59 TL’den satışa çıkarıldı. Cumartesi günü ise klima çeşitleri markete geliyor. Katalog içerisinde elia 18.000 btu split ınventer klima 3899 TL, 12.000 BTU split ınventer klima 2599 TL fiyatı ile bulunuyor.