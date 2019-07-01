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  3. ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 ŞOK market aktüel ürünler listesi

ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 ŞOK market aktüel ürünler listesi

ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 ŞOK market aktüel ürünler listesi

ŞOK market aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayınlanıyor. ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler cumartesi ve çarşamba günleri market raflarına ekleniyor. 29 Haziran’da saten yatak örtüsü ve yastık seti 99,90 TL’den, 3’lü grup priz 12,95 TL’den, granit efektli cam kapaklı karnıyarık tencere 47,50 TL’den, granit efektli cam kapaklı derin tencere 47,50 TL’den satışa çıkarıldı. 3 Temmuz broşüründe ise 3 kişilik salıncak 249 TL, ahşap kollu katlanır sandalye 44,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte detaylı broşür…

ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda neler var? 29 Haziran’da saten yatak örtüsü ve yastık seti 99,90 TL’den, 3’lü grup priz 12,95 TL’den, granit efektli cam kapaklı karnıyarık tencere 47,50 TL’den, granit efektli cam kapaklı derin tencere 47,50 TL’den satışa çıkarıldı. 3 Temmuz broşüründe ise 3 kişilik salıncak 249 TL, ahşap kollu katlanır sandalye 44,90 TL, hamak 12,95 TL, elektrikli çelik su ısıtıcı 47,90 TL, vantilatör 95 TL, karaoke mikrofon 49,90 TL fiyatı ile yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.

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