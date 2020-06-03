ŞOK 3-9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK markette birbirinden indirimli ve kaliteli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK 3-9 Haziran 2020 aktüel ürünler listesinde; 3 kişilik bahçe salıncağı 269 TL'den, Kamp sandalyesi 42,95 TL'den, Deniz yatağı 34,95 TL'den ve Şişme havuz büyük 49,95 TL'den satışa sunulacak.