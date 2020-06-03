Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7662
  • 7,5731
  • 374.19
  • 108880
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. ŞOK 3-9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete bu hafta neler geliyor?
03 Haziran 2020 Çarşamba 14:30 | Son Güncelleme:

ŞOK 3-9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete bu hafta neler geliyor?

ŞOK 3-9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete bu hafta neler geliyor"

ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK markette bu hafta yine birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK market 3 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; 3 kişilik bahçe salıncağı 269 TL'den, Kamp sandalyesi 42,95 TL'den ve Ahşap kollu plaj sandalyesi 42,95 TL'den satışa sunulacak. ŞOK market indirimli ürünler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ŞOK 3-9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK markette birbirinden indirimli ve kaliteli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK 3-9 Haziran 2020 aktüel ürünler listesinde; 3 kişilik bahçe salıncağı 269 TL'den, Kamp sandalyesi 42,95 TL'den, Deniz yatağı 34,95 TL'den ve Şişme havuz büyük 49,95 TL'den satışa sunulacak.


Bitlis'te 500 bin TL'ye kadar ödülle aranan Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
Soner Yalçın'ın kaçak villasıyla ilgili skandal büyüyor
Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı
Burası İstanbul'un göbeği... Bir İSKİ rezaleti daha...
ABD'de beklenen asıl tehlike açıklandı: Eğer protestolar devam ederse...
ABD'de öfke dinmiyor... Genelkurmay Başkanı sokağa indi

ABD'de öfke dinmiyor... Genelkurmay Başkanı sokağa indi

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı!

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı! Türkiye'den hangi takım listede?

WhatsApp kullanıcılarını bir yenilik daha! WhatsApp'a gelen yeni ö

WhatsApp kullanıcılarını bir yenilik daha! WhatsApp'a gelen yeni özellik nedir?

2020 İlkbahar/Yaz trendlerinde gömlek elbiseler ön planda olacak

2020 İlkbahar/Yaz trendlerinde gömlek elbiseler ön planda olacak