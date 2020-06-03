03 Haziran 2020 Çarşamba 14:30 | Son Güncelleme:
ŞOK 3-9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete bu hafta neler geliyor?
ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK markette bu hafta yine birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK market 3 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; 3 kişilik bahçe salıncağı 269 TL'den, Kamp sandalyesi 42,95 TL'den ve Ahşap kollu plaj sandalyesi 42,95 TL'den satışa sunulacak. ŞOK market indirimli ürünler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
ŞOK 3-9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK markette birbirinden indirimli ve kaliteli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK 3-9 Haziran 2020 aktüel ürünler listesinde; 3 kişilik bahçe salıncağı 269 TL'den, Kamp sandalyesi 42,95 TL'den, Deniz yatağı 34,95 TL'den ve Şişme havuz büyük 49,95 TL'den satışa sunulacak.