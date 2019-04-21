ŞOK market aktüel ürünler listesi! ŞOK 24 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK market aktüel ürünler kataloğu, her hafta yoğun ilgi görüyor. ŞOK 24 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Markette her hafta cumartesi ve çarşamba günleri yeni ürünler raflara ekleniyor. Cumartesi kataloğunda akıllı çocuk saati 199 TL’den, notebook alfa 110A 699 TL’den, lisanslı oyun çadırı 34.90 TL’den, lisanslı çocuk askılık 19.95 TL’den satışa çıkarıldı. 24 Nisan broşüründe granit kek kalıbı çeşitleri 14.95 TL, ölçü kabı 12.95 TL, Borcam marka yuvarlak tepsi 19.95 TL, baton kek kalıbı 16.95 TL, Kumsal marka granit efektli cam kapaklı karnıyarık tencere 47.90 TL fiyatı ile yer alıyor. ŞOK market aktüel ürünleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.