ŞOK 22 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! 2019 ŞOK market aktüel ürünler listesi

ŞOK market aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. ŞOK aktüel ürünleri her hafta cumartesi ve çarşamba günleri markete geliyor. 18 Mayıs’ta kamp sandalyesi 44.90 TL, termos piknik çantası 19.95 TL, 32 parça piknik seti 17.50 Tl, 3 gözlü plastik tabak 5.99 TL fiyatı ile satışa çıkarıldı. ŞOK 22 Mayıs kataloğu içerisinde metal katlanır masa 115 TL’den, örme masa örtüsü 14.95 TL’den, plastik sandalye 24.90 TL’den, tabure 9.99 TL’den, çelik derin-karnıyarık tencere 59.90 TL’den, süngerli sandalye minderi 5.99 TL’den, çelik tepsi 15.95 TL’den, toprak güveç tencere 14.95 TL’den yer alıyor.