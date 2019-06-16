"ŞOK 19 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? ŞOK 19 Haziran kataloğu yayınlandı mı?" diye araştırmalar başladı. Ekonomik ve kaliteli alışverişin adresi Şok, onlarca üründe indirimli fiyatlar göze çarpıyor. ŞOK 19 Haziran kataloğunda tüketici karşısına çıkacak olan ürünler arasında Explorer Akülü Araba ATV 279 TL, Ütü Masası 75 TL, Çamaşır Kurutmalık 45 TL, Züccaciye devi Kumsal kalitesi ile Granit Efektli Cam Kapaklı Derin tencere 49,90 TL, Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık tencere 49,90 TL, Kumsal 26 cm Granit Efektli Tava 29,90 TL, indirimli fiyatları ile kendini gösteriyor. Şok Market bu hafta yine çok talep edilen yüzde 100 Kayın Ağacı ve Mulier kalitesi ile Desenli 4’lü Kesme Tahtası Seti 39,90 TL, Emaye 3’lü Saklama Kabı Seti 24,90 TL. indirimle kampanya listesine ekliyor.