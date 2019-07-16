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  3. ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 yılı ŞOK market aktüel ürünleri

ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 yılı ŞOK market aktüel ürünleri

ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 yılı ŞOK market aktüel ürünleri

ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. ŞOK markette bu hafta neler var? Sevilen markete her hafta cumartesi ve çarşamba günleri yeni ürünler geliyor. Bu indirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. ŞOK 17 Temmuz kataloğunda, “Evin ihtiyaçları ŞOK ucuz!” kısmında farklı boyutlarda tencere çeşitleri satışa çıkarılıyor. Broşürde borcam yuvarlak tepsi de öne çıkan ürünler arasında.

ŞOK market aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var?  Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. ŞOK 17 Temmuz kataloğunda, “Evin ihtiyaçları ŞOK ucuz!” kısmında farklı boyutlarda tencere çeşitleri satışa çıkarılıyor. Broşürde borcam yuvarlak tepsi de öne çıkan ürünler arasında. Granit efektli cam kapaklı karnıyarık tenceresi 47.50 TL’den, granit efektli cam kapaklı derin tencere 47.50 TL’den satışa çıkarılıyor.

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