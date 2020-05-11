ŞOK 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte aktüel ürünler…

ŞOK 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. ŞOK market tarafından tüketici ile buluşturulan indirimli ürünler oldukça ilgi görüyor. Bu hafta ŞOK’ta Lava markası ile Yuvarlak Döküm Tava 64,90 TL; Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL; Paşabahçe Çantalı kapaklı Kitchen 575 cc Slim Kavanoz 12,95 TL; Kitchen 860 cc Slim Kavanoz 14,95 TL; Kitchen 1130 cc Slim Kavanoz 16,95 TL; Borcam kalitesi ve Şok Market indirimi ile Midi Borcam Çeşitleri 12,95 TL’lik kampanya fiyatları ile satışa sunulacak. ŞOK 13 Mayıs aktüel kataloğu haberimizde…