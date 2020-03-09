ŞOK 11 Mart aktüel ürünleri neler? ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Binlerce müşteri "ŞOK 11 Mart aktüel ürünleri neler?" sorusunun yanıtını araştırıyor. ŞOK'ta birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. ŞOK bu hafta baharın gelmesi ile bahçe ve balkon ihtiyaçlarına yer veriyor. ŞOK 11 Mart aktüel ürünler kataloğuna göre, çiçek toprağı 2,99 TL'den, püskürtücü 5,99 TL'den, saksı altlığı 9,99 TL'den, saksı çeşitleri 1,50 ile 9,99 TL arasında, lüks mangal 39,95 TL'den, bahçe hortumu 27,95 TL'den satılıyor. İşte ŞOK aktüel ürünleri...