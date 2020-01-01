ŞOK 1 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bugün ŞOK markete neler geliyor?
ŞOK 1 Ocak 2020 aktüel ürünleri neler? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK indirimli ürünlerini kaçırmak istemeyenler kataloğu incelemek istiyor. Katalogda ahşap banyo ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK 1 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda Kumsal Granit Efektli Sahan 24,95 TL'den, Paşabahçe 3’lü Barrel Bardak 9,99 TL'den, Ahşap 5 Katlı Banyo Rafı 49,90 TL'den, Fairy Platinum 65’li Bulaşık Makinesi Tableti 64,95 TL'den satılıyor. İşte ŞOK kataloğu..
ŞOK 1 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu müşteriler tarafından merak ediliyor. Şok'un yeni yıldaki ilk aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugün ŞOK markete gidecek olanlar birbirinden güzel ürünlerle karşılaşacak. 1 Ocak 2020 ŞOK kataloğunda Şamdan Mini Fırın 169 TL'den, Paşabahçe Kırmızı Kapaklı Tencere 1450 cc 16,95 TL'den, bienWood Ahşap Tuvalet Kağıtlığı 39,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte kataloğun tamamı..