SOCAR'ın 1,8 milyar dolarlık petrokimya yatırımı 2023'te devrede

SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, BP ile Türkiye'de yeni bir petrokimya yatırımı için iş birliği yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 1,8 milyar dolarlık yatırımla yapacağımız yatırım da diğer projelerimiz gibi çok önemli. Faaliyete başladığında Türkiye'nin 1 milyon tonluk saf tereftalik asit (PTA) ithalatını sıfırlayacak. Pareksilen (PX) ürünlerinde ithal ettiğimiz 800 bin tonluk ürün, Türkiye’de üretilmeye başlayacak. Yeni tesisi 2023’te devreye almayı hedefliyoruz." dedi.

Aliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008'de faaliyete başlayan SOCAR Türkiye'nin yatırımlarına devam ettiğini söyledi.

Yatırımlarının petrokimya ve rafinaj sektöründe yoğunlaştığını aktaran Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında uzun yıllara dayanan kültür ve kardeşlik bağı bulunduğunu, bu durumun da iki ülkenin ekonomik iş birliğine katkı sağladığını anlattı.

Aliyev, bu iş birliği kapsamındaki önemli projelerden birinin, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) olduğunu dile getirerek, "TANAP yoluyla Türkiye’ye 1 Nisan itibarıyla yaklaşık 1,5 milyar metreküp gaz taşındı. 15 Nisan itibarıyla da boru hattının ikinci fazında da son aşamaya gelinerek test amaçlı gaz verilmeye başlandı. Projenin gaz taşıma kapasitesi ek yatırımlarla önce 24 milyar metreküpe ardından 31 metreküpe çıkarılabilecek. Bundan sonra da BOTAŞ ile iş birliği yapabileceğimiz imkanları değerlendiriyoruz." diye konuştu.

ABD'nin İran yaptırımlarında Türkiye'nin 2 Mayıs itibarıyla muafiyetten çıkarıldığını anımsatan Aliyev, "TANAP'ın ekonomik iş birliğinin yanı sıra Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkıda bulunması açısından çok önemli bir yeri var. Türkiye’nin, hem dünyada yaşanan gelişmeler hem de kendi politikaları doğrultusunda gereken önlemleri aldığına inanıyoruz. Bize herhangi bir durumda ihtiyaç olduğunda, her zaman Türkiye ile birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tesisin temeli yıl sonu veya 2020'de atılacak

Aliyev, Türkiye'de petrokimya sektöründe yapacakları yeni bir yatırım için BP ile iş birliği içinde olduklarını belirtti. Söz konusu tesisin temelinin yıl sonu veya 2020'de atılacağını ifade eden Aliyev, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1,8 milyar dolarlık yatırımla yapacağımız yatırım da diğer projelerimiz gibi çok önemli. Faaliyete başladığında Türkiye'nin 1 milyon tonluk saf tereftalik asit (PTA) ithalatını sıfırlayacak. Pareksilen (PX) ürünlerinde ithal ettiğimiz 800 bin tonluk ürün, Türkiye’de üretilmeye başlayacak. Yeni tesisi 2023’te devreye almayı hedefliyoruz. Tesisin SOCAR’ın diğer tesislerinden elde edilen ham madde ve altyapı kaynaklarına çok yakın konumlanacak olması, rekabet bakımından büyük avantaj sağlayacak. Aliağa’da inşa edilmiş büyük rafineri ve petrokimya tesisleriyle kardeş iki ülke olan Türkiye ve Azerbaycan’ın ekonomilerine katkı sağlamaya ve Türkiye’nin enerji sektöründe global oyuncular arasında güçlü bir konuma gelmesi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Petkim, Türkiye’nin tek entegre petrokimya tesisi ve pazarın ancak yüzde 20’sini karşılayabiliyor. Bu payı artırmak için önümüzde çok önemli bir fırsat var. Bu nedenle yatırımlarımızda aslan payını petrokimya ve rafinaj oluşturuyor."

Aliyev, Türkiye'de doğal gaz ve akaryakıt sektöründe büyük bir dağıtım ağı kurmak için fırsatları değerlendirdiklerini ancak bu konuda acele etmediklerini söyledi.

Petrol fiyatlarında yıl sonuna doğru yükseliş beklentisi

Aliyev, son dönemde yükseliş trendinde olan petrol fiyatlarına ilişkin de öngörülerde bulundu.

SOCAR olarak 2019 bütçelerinde petrol fiyatını 60 dolar olarak belirlediklerini aktaran Aliyev, "Yıl boyunca fiyatların dalgalı bir seyir izlemesini ve yıl sonuna doğru hafif yükselmesini bekliyoruz. Petrol fiyatlarının artması, bizim karlılığımızı pozitif etkiliyor. Bununla birlikte entegre bir global petrol ve gaz oyuncusu olarak daha kötü senaryolar için ve aşağı yönlü riskler için de hazır olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

(AA)